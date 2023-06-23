Скут Хендерсон стал третьим номером драфта НБА
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В ночь на 23 июня в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» проходит драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Под третьим общим номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» на нём был выбран 19-летний американский защитник Скут Хендерсон. Рост игрока составляет 188 сантиметров при весе 88 килограммов. Ранее Хендерсон выступал за «Игнайт» в Джи-Лиге НБА. Он дебютиовал в Джи-Лиге в возрасте 17 лет в ноябре 2021 года, став самым молодым игроком в её истории.
Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США. Ранее под первым общим номером драфта «Сан-Антонио Спёрс» выбрали французского центрового Виктора Вембаньяму. Под вторым «Шарлотт Хорнетс» взяли лёгкого форварда Брэндона Миллера.
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