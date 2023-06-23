Скут Хендерсон объяснил, почему Дэмьену Лилларду не следует требовать обмен
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Третий номер драфта Скут Хендерсон высказался, почему звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду стоит остаться в клубе.
«Если мы объединим наши таланты, то другим не поздоровится», – приводит слова Хендерсона Fadeway World.
Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что предан городу и клубу и не хочет переходить.
Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим. Первым выбрали на драфте Виктора Вембаньяму. Его забрал «Сан-Антонио Спёрс».
Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США.
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