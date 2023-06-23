Тэйлор Хендрикс: «Юта» любит использовать больших игроков, я отлично им подхожу

Новоиспечённый игрок «Юты Джаз» тяжёлый форвард Тэйлор Хендрикс рассказал о том, как сможет помочь команде выйти на новый уровень.

«Я знаю, что «Юта» любит использовать больших игроков, я отлично им подхожу. Они используют Лаури на лёгком форварде. Думаю, мой рост и мои данные отлично встроятся в их философию. Несмотря на размеры, я также обладаю неплохим броском, что тоже будет актуально команде.

Услышать собственное имя на драфте было нереальным опытом. До сих пор не верится.

Несмотря на то что я вырос и играл во Флориде, я нормально адаптируюсь в Юте. Я, конечно, не так много снега в своей жизни видел, но ничего, буду готов к игре в снежки», — заявил Хендрикс на пресс-конференции после драфта.