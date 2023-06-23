Шэмс Чарания: будущее Лилларда определится после открытия рынка свободных агентов

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о будущем звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Мне сказали, что решение по будущему Дэмьена Лилларда, скорее всего, будет принято после открытия рынка свободных агентов», — приводит слова Чарании Sportskeeda.
Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Недавно он вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению разыгрывающего, у клуба есть ресурсы для того, чтобы усилить состав для борьбы за титул. Но если руководство клуба не предпримет попыток по усилению состава, Лиллард может рассмотреть обмен в одну из команд, являющихся претендентом на титул.
- 23 июня 2023
-
17:44
-
17:18
-
16:45
-
16:34
-
16:09
-
16:02
-
15:39
-
15:26
-
15:15
-
15:04
-
14:26
-
14:05
-
13:50
-
13:12
-
12:46
-
12:33
-
12:23
-
12:02
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:04
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:42
-
08:03
-
07:38
-
07:32
-
06:59
-
06:22
-
06:12
-
06:07
-
05:44