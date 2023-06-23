Шэмс Чарания: будущее Лилларда определится после открытия рынка свободных агентов

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о будущем звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Мне сказали, что решение по будущему Дэмьена Лилларда, скорее всего, будет принято после открытия рынка свободных агентов», — приводит слова Чарании Sportskeeda.

Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Недавно он вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению разыгрывающего, у клуба есть ресурсы для того, чтобы усилить состав для борьбы за титул. Но если руководство клуба не предпримет попыток по усилению состава, Лиллард может рассмотреть обмен в одну из команд, являющихся претендентом на титул.