Генменеджер «Портленда» — о Лилларде: мы обсуждали усиление состава, он это заслужил

Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин сообщил о разговоре со звёздным разыгрывающим команды Дэмьеном Лиллардом.
«Мы долго разговаривали с Дэмьеном во вторник. Обсуждали возможности усиления команды путём обмена. Дэмьен хочет, чтобы это сработало, и он бросает нам вызов, чтобы это было сделано, что более чем справедливо. Он это заслужил», — приводит слова Кронина журналист Шон Хайкин в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Лиллард ждёт от клуба решительных действий по усилению состава. Разыгрывающий хочет выступать в команде, способной бороться за титул. Если руководство не сможет привлечь игроков, способных усилить команду, Лиллард может запросить обмен в другой клуб.
Лиллард на протяжении всей своей 11-летней карьеры выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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