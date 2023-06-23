Эй Смит — об обмене Пола в «Голден Стэйт»: это не поможет им в борьбе за чемпионство
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Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался об обмене звёздного разыгрывающего Криса Пола в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Я просто подумал: «Правда? Это ход, который вы делаете?» Я не думаю, что это сделает их лучше или поможет в борьбе за чемпионство», — сказал Эй Смит в эфире FirstTake.
Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» находятся в завершающей стадии обмена Криса Пола на Джордана Пула. Пол, напомним, перешёл из «Финикс Санз» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звёздного защитника Брэдли Била.
В нынешнем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
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