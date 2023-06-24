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Сборная России проведёт ещё один тренировочный сбор, объявлен состав

Сборная России проведёт ещё один тренировочный сбор, объявлен состав
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Мужская сборная России по баскетболу соберётся на второй тренировочный сбор за лето. Команда проведёт сбор с 23 июля по 10 августа.

По плану состоится два этапа сбора. Первый пройдёт в Москве и продлится до 3 августа, а далее игроки будут практиковаться в Москве.

Как и на прошлом сборе, ожидается, что игроки примут участие в товарищеских матчах. Даты и соперники пока неизвестны.

Состав сборной России на второй тренировочный сбор

Защитники:

Михаил Беленицкий, «Пари НН»
Тимофей Герасимов, «Зенит»
Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»
Даниил Касаткин, МБА
Макар Коновалов, МБА
Самсон Руженцев, ЦСКА
Юрий Умрихин, «Самара»
Александр Хоменко, МБА
Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань»
Тимофей Якушин, МБА

Форварды:

Максим Барашков, МБА
Филипп Гафуров, ЦСКА
Георгий Жбанов, «Зенит»
Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»
Андрей Лопатин, МБА
Илья Платонов, «Самара»
Данила Походяев, «Парма»
Сергей Торопов, «Зенит»
Александр Чадов, «Пари НН»

Центровые:

Сергей Балашов, «Енисей»
Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»
Сергей Клюев, МБА
Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»
Максим Савченко, МБА

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