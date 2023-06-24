Сборная России проведёт ещё один тренировочный сбор, объявлен состав

Мужская сборная России по баскетболу соберётся на второй тренировочный сбор за лето. Команда проведёт сбор с 23 июля по 10 августа.

По плану состоится два этапа сбора. Первый пройдёт в Москве и продлится до 3 августа, а далее игроки будут практиковаться в Москве.

Как и на прошлом сборе, ожидается, что игроки примут участие в товарищеских матчах. Даты и соперники пока неизвестны.

Состав сборной России на второй тренировочный сбор

Защитники:

Михаил Беленицкий, «Пари НН»

Тимофей Герасимов, «Зенит»

Владислав Емченко, «Локомотив-Кубань»

Даниил Касаткин, МБА

Макар Коновалов, МБА

Самсон Руженцев, ЦСКА

Юрий Умрихин, «Самара»

Александр Хоменко, МБА

Александр Щербенев, «Локомотив-Кубань»

Тимофей Якушин, МБА

Форварды:

Максим Барашков, МБА

Филипп Гафуров, ЦСКА

Георгий Жбанов, «Зенит»

Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»

Андрей Лопатин, МБА

Илья Платонов, «Самара»

Данила Походяев, «Парма»

Сергей Торопов, «Зенит»

Александр Чадов, «Пари НН»

Центровые:

Сергей Балашов, «Енисей»

Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»

Сергей Клюев, МБА

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Максим Савченко, МБА