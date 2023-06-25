Скип Бэйлесс: Поповичу не понравится то, что он теперь лишь вторая звезда в «Сан-Антонио»

Известный аналитик шоу UNDISPUTED на телеканале FOX Sports Скип Бэйлесс высказал своё мнение о том, как будут протекать взаимоотношения главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича с французским центровым Виктором Вембаньямой.
«Поповичу не понравится то, что он теперь лишь вторая звезда в «Сан-Антонио». Он будет относиться к Вембаньяме очень жёстко, сломает парня, а потом будет получать всю славу за то, что поможет ему пройти через это. Надеюсь только, что Виктор не сделает как Кавай и не уйдёт из команды из-за ужасного отношения к себе», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Скип — болельщик «Спёрс». Тем не менее на протяжении многих лет он критиковал Поповича и заявлял, что ему повезло иметь в своей команде таких игроков, как Данкан, иначе он бы не смог выиграть ни единого чемпионства.
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