Источник: переход Давидоваца в «Црвену Звезду» — решённый вопрос

Греческий журналист Христос Харпидис сообщает, что сербский форвард Деян Давидовац близок к возвращению в «Црвену Звезду».

Серб перешёл в ЦСКА прошлым летом после семи лет, проведённых в Белграде, где он стал четырёхкратным победителем национального чемпионата. В составе московской команды баскетболист смог завоевать третье место в Единой лиге ВТБ. В серии за третье место столичный клуб переиграл «Зенит» со счётом 4-1.

За весь прошлый сезон Деян в среднем набирал 10,3 очка, делал 2,9 результативной передачи и 3,2 подбора.

В 2015 году Давидовац выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной Сербии U20.

В 2017 году баскетболист подавал заявку на драфт в НБА, но в итоге ни одна из команд за два раунда не решилась задрафтовать игрока.