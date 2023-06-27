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Генменеджер «Портленда»: встретились с Лиллардом и его агентом, у нас был отличный диалог

Генменеджер «Портленда»: встретились с Лиллардом и его агентом, у нас был отличный диалог
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Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин прокомментировал итоги проведённой встречи со звёздным разыгрывающим орегонской команды Дэмьеном Лиллардом и его представителями.

«Встретился с Дэймом и Аароном Гудвином (агент Дэмьена Лилларда. — Прим. «Чемпионата»). У нас был отличный диалог. Мы по-прежнему намерены строить команду, способную побеждать, вокруг Дэйма», — приводит слова Кронина журналист Шон Хайкин.

В нашей утренней сводке мы опубликовали большое количество мнений и комментариев по поводу ситуации с 32-летним баскетболистом. Например, обозреватель The Athletic Сэм Эмик в последней публикации на портале написал, что Лилларду интересен вариант с переходом в «Майами Хит».

«У Лилларда в самом деле есть заинтересованность перейти в «Хит». Дэмьену нравится перспектива играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо. Если дело дойдёт до этого момента — ключевое здесь «если» — желания Лилларда будут рассматриваться в особом порядке, учитывая его внушительный контракт», — написал Эмик.

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