Ник Райт: Лиллард знает, что его собираются обменять

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт высказался по поводу ситуации вокруг звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Дэмьен Лиллард понимает, что «Портленд» не сможет создать чемпионскую команду за неделю. Я думаю, он также знает, что его собираются обменять. Но «Портленд» играет в игру «мы не собираемся говорить, что мы хотим тебя обменять, пока у нас не будет подходящей сделки», — сказал Райт в эфире передачи.

Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры. Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА, а также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и 7,3 результативной передачи.