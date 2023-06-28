Определились все четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира по баскетболу

Сегодня, 28 июня, состоялись заключительные матчи 1/8 финала юношеского чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Венгрии.

Действующие победители турнира, сборная США, обыграли Китай и в следующем раунде соревнований встретятся с командой Японии, обыгравшей хозяев турнира венгров. Сборная Испании в первом матче плей-офф разгромила Ливан и сыграет с Аргентиной, победившей Бразилию. Сербия после победы над Южной Кореей встретится с Францией, уверенно прошедшей Мадагаскар. Баскетболисты сборной Турции выбили Египет и сыграют с командой Канады.

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. 1/8 финала

Испания — Ливан — 102:20.

Бразилия — Аргентина — 85:87.

Канада — Словения — 90:69.

Египет — Турция — 53:72.

Франция — Мадагаскар — 119:56.

Сербия — Южная Корея — 115:83.

Китай — США —92:69.

Япония — Венгрия — 63:53.

Матчи 1/4 финала состоятся 30 июня. Юношеский чемпионат мира по баскетболу проходит в Дебрецене (Венгрия) с 24 июня по 2 июля.