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Уиндхорст: «Лейкерс» — единственная команда, которая может оформить переход Кайри Ирвинга

Уиндхорст: «Лейкерс» — единственная команда, которая может оформить переход Кайри Ирвинга
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет единственным вариантом для звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга после открытия рынка свободных агентов.

«У Кайри Ирвинга не так много предложений на рынке. Единственная команда в этом межсезонье, которая, на мой взгляд, может оформить переход Кайри и дать ему возможность уехать из Далласа, на самом деле, это «Лос-Анджелес Лейкерс», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

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