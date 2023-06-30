Совет управляющих НБА проголосует за введение двух новых правил
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о возможных изменениях в правилах Национальной баскетбольной ассоциации.
«Источники сообщают, что 11 июля Совет управляющих НБА проголосует за утверждение двух изменений, которые вступят в силу в сезоне-2023/2024:
— наказание за флопы (имитация контакта или падения с целью заработать фол. — Прим. «Чемпионата») в виде технического фола и штрафного броска (пробно);
— тренеру присуждается второй «челлендж», если первый был успешен», — написал Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.
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