Совет управляющих НБА проголосует за введение двух новых правил

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о возможных изменениях в правилах Национальной баскетбольной ассоциации.

«Источники сообщают, что 11 июля Совет управляющих НБА проголосует за утверждение двух изменений, которые вступят в силу в сезоне-2023/2024:

— наказание за флопы (имитация контакта или падения с целью заработать фол. — Прим. «Чемпионата») в виде технического фола и штрафного броска (пробно);

— тренеру присуждается второй «челлендж», если первый был успешен», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.