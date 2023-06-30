Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Совет управляющих НБА проголосует за введение двух новых правил

Совет управляющих НБА проголосует за введение двух новых правил
Комментарии

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о возможных изменениях в правилах Национальной баскетбольной ассоциации.

«Источники сообщают, что 11 июля Совет управляющих НБА проголосует за утверждение двух изменений, которые вступят в силу в сезоне-2023/2024:

— наказание за флопы (имитация контакта или падения с целью заработать фол. — Прим. «Чемпионата») в виде технического фола и штрафного броска (пробно);
— тренеру присуждается второй «челлендж», если первый был успешен», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.

Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
Кто? Куда? Когда? Откуда? В НБА скоро откроется рынок свободных агентов! LIVE
Live
Кто? Куда? Когда? Откуда? В НБА скоро откроется рынок свободных агентов! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023