Херберт Джонс подписал четырёхлетнее соглашение с «Нью-Орлеаном»
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Форвард Херберт Джонс заключил соглашение длиной в четыре года с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях. Общая сумма контракта составляет $ 54 млн.
Вчера, 30 июня, «Новый Орлеан» не стал использовать опцион, согласно которому мог заключить новое соглашение с Джонсом. Команда рассчитывала подписать игрока долгосрочно, что и получилось сделать.
24-летний игрок был выбран «Пеликанс» во втором раунде драфта в 2021 году. За первые два сезона он начинал в стартовом составе 135 из 144 возможных игр за «Нью-Орлеан» и набирал 9,7 очка в среднем за матч.
Джонс является определяющим игроком для защитной системы «Пеликанс». Игрок может опекать лучших игроков оппонентов, выступающих на разных позициях.
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