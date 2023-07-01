Херберт Джонс подписал четырёхлетнее соглашение с «Нью-Орлеаном»

Форвард Херберт Джонс заключил соглашение длиной в четыре года с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях. Общая сумма контракта составляет $ 54 млн.

Вчера, 30 июня, «Новый Орлеан» не стал использовать опцион, согласно которому мог заключить новое соглашение с Джонсом. Команда рассчитывала подписать игрока долгосрочно, что и получилось сделать.

24-летний игрок был выбран «Пеликанс» во втором раунде драфта в 2021 году. За первые два сезона он начинал в стартовом составе 135 из 144 возможных игр за «Нью-Орлеан» и набирал 9,7 очка в среднем за матч.

Джонс является определяющим игроком для защитной системы «Пеликанс». Игрок может опекать лучших игроков оппонентов, выступающих на разных позициях.