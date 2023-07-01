Виктор Вембаньяма рассказал о решении пропустить чемпионат мира

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, рассказал о причинах пропуска чемпионата мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
«Давление со стороны клуба? Нет, «Спёрс» поддержали бы любое моё решение. Моё участие будет неправильным с точки зрения развития и неосторожным с точки зрения здоровья. Я надеюсь, что люди поймут. Меня это тоже расстраивает. Сборная Франции по-прежнему в центре моего внимания. Я хочу выиграть с ней как можно больше титулов. Но думаю, что сейчас это необходимая жертва.
У меня был долгий сезон в чемпионате Франции, и у меня будет долгий сезон с «Сан-Антонио». После этого Олимпиада. Я просто думаю, что более двух лет без отдыха — это слишком большой риск. Приближаются действительно важные события, такие как Олимпийские игры, которые я не хочу пропустить. Поэтому, чтобы быть готовым выступать за национальную команду в течение следующих нескольких лет, я чувствовал, что мне нужно пропустить этот чемпионат мира.
Принять такое решение было действительно тяжело. Я хочу, чтобы моя карьера была связана и с клубом, и с национальной командой. Есть ещё много титулов, которые можно выиграть. Пропускать игры сборной — всё равно что пропустить сезон со «Спёрс». Это своего рода безумие», — приводит слова Вембаньямы Basket News.
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