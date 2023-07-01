Д’Анджело Расселл подписал новый двухлетний контракт с «Лейкерс» на $ 37 млн
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Ставший свободным агентом разыгрывающий Д’Анджело Расселл договорился с «Лос-Анджелес Лейкерс» о новом двухлетнем контракте на $ 37 млн. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Также отмечается, что в контракт включена опция игрока на второй год.
В плей-офф прошедшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Д'Анджело Расселл принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 13,3 очка при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги., совершал 2,9 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в зачёте Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
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