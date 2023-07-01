Видео: Вембаньяма подписывает первый контракт в НБА с «Сан-Антонио»
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В сети появилось видео подписания первого официального контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) новичка «Сан-Антонио Спёрс», первого номера драфта 2023 года, 19-летнего француза Виктора Вембаньямы.
Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Ранее он отказался от выступления в составе сборной команды Франции на чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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