Генменеджер «Портленда»: мы ясно давали Лилларду понять, что хотим, чтобы он остался

Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин высказался по поводу разыгрывающего команды Дэмьена Лилларда.

«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы Дэмьен остался в нашей команде — но сегодня он уведомил нас, что хочет уйти, что предпочитает играть в другом месте. Что не изменилось для нас, так это то, что мы стремимся к победе и будем делать всё возможное для достижения этой цели», — приводит слова Кронина Blazersedge.

Напомним, 32-летний Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.