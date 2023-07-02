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Генменеджер «Портленда»: мы ясно давали Лилларду понять, что хотим, чтобы он остался

Генменеджер «Портленда»: мы ясно давали Лилларду понять, что хотим, чтобы он остался
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Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин высказался по поводу разыгрывающего команды Дэмьена Лилларда.

«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы Дэмьен остался в нашей команде — но сегодня он уведомил нас, что хочет уйти, что предпочитает играть в другом месте. Что не изменилось для нас, так это то, что мы стремимся к победе и будем делать всё возможное для достижения этой цели», — приводит слова Кронина Blazersedge.

Напомним, 32-летний Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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