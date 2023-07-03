США остались без медалей ЧМ U19 впервые с 2011-го, когда проиграли России в 1/4 финала

Сборная США по баскетболу до 19 лет не сумела попасть в тройку сильнейших на чемпионате мира по баскетболу — 2023. В матче за третье место команда уступила Турции — 70:84.

Самым результативным игроком встречи стал Тан Йилдизоглу — 20 очков, восемь передач. В составе сборной США отличился Дилан Харпер — 15 очков.

Стоит отметить, что США впервые с 2011-го года не сумели попасть в тройку сильнейших команд мира. Тогда американцы в 1/4 финала уступили национальной команде России.

В финальной встрече нынешнего розыгрыша сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Франции со счётом 73:69.