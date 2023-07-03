Владимир Гомельский раскрыл отношение к введению плей-ин в Евролиге

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о системе плей-ин (отдельного мини-турнира), которая будет введена в Евролиге в следующем сезоне: две путёвки в плей-офф будут разыграны в ходе плей-ин.
«Нравится ли задумка? Да, нравится. Больше команд вступят в борьбу за титул на финальной стадии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Согласно новому формату команды, занявшие седьмое и восьмое места, проведут между собой одну игру. Победитель напрямую выйдет в плей-офф с седьмым номером посева, а проигравший сыграет с победителем матча между девятой и десятой командами за выход в плей-офф с восьмым номером посева.
Команды, занявшие седьмое и восьмое места, которые при предыдущем формате попали бы в плей-офф, имеют значительное преимущество в плей-ин, поскольку каждой из них нужно выиграть только одну игру, чтобы выйти в четвертьфинал. Команды, занявшие девятое и десятое места, должны одержать две победы для выхода в плей-офф.
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