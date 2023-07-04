Сын Леброна Джеймса реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов
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Брайс Джеймс, сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в баскетбольном турнире Nike EYBL Peach Jam — мероприятии, в котором участвуют перспективные молодые игроки из США и Канады. Для Брайса участие в этом турнире стало дебютным. Сын Леброна провёл на площадке почти 30 минут и отметился 12 очками и двумя подборами.
Сын Леброна реализовал несколько трёхочковых на турнире среди проспектов:
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
Джеймс — Брайсу:
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