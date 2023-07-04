Источник: «Парма-Пари» подпишет контракт с центровым ЦСКА-2 Дмитрием Халтуриным

Центровой ЦСКА-2 Дмитрий Халтурин перейдёт в пермскую «Парму-Пари», сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, центровой второй команды армейцев выкупил свой контракт у клуба и в ближайшее время станет игроком «Пармы-Пари». Отмечается, что стороны подпишут многолетнее соглашение.

В минувшем сезоне 21-летний российский центровой провёл 24 матча в Суперлиге в составе ЦСКА-2, в среднем набирая по 5,5 очка и делая по 4,5 подбора за игру. В половине матчей Халтурин появлялся на площадке в стартовом составе. Его среднее игровое время составило 14 минут.

В минувшем сезоне пермский клуб занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, став победителем второй группы, и уступил в четвертьфинальной серии будущему чемпиону, УНИКСу, со счётом 0-3.