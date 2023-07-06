Источник: защитник «Зенита» Андрей Топтунов перейдёт в «Енисей»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Топтунов станет игроком красноярского «Енисея», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, 20-летний баскетболист и представители «Енисея» сейчас согласовывают детали контракта. Ожидается, что Топтунов может сразу стать игроком основного состава красноярского клуба и получит достаточное количество игрового времени на уровне Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне Топтунов 12 раз попал в заявку на матч «Зенита» в Единой лиге, в пяти встречах появившись на площадке. Его средняя статистика — 2,2 очка за 6 минут.

Ранее генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский заявил, что клуб задумывается о резком омоложении состава.