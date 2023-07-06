Источник: защитник «Зенита» Андрей Топтунов перейдёт в «Енисей»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Топтунов станет игроком красноярского «Енисея», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, 20-летний баскетболист и представители «Енисея» сейчас согласовывают детали контракта. Ожидается, что Топтунов может сразу стать игроком основного состава красноярского клуба и получит достаточное количество игрового времени на уровне Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне Топтунов 12 раз попал в заявку на матч «Зенита» в Единой лиге, в пяти встречах появившись на площадке. Его средняя статистика — 2,2 очка за 6 минут.
Ранее генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский заявил, что клуб задумывается о резком омоложении состава.
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