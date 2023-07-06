«Енисей» объявил об аренде разыгрывающего ЦСКА Владимира Карпенко

Российский разыгрывающий ЦСКА Владимир Карпенко на правах аренды перешёл в красноярский «Енисей».

«Талантливый игрок присоединяется к клубу на правах аренды из ЦСКА и проведёт в Красноярске сезон-2023/2024.

Молодой российский разыгрывающий защитник Владимир Карпенко (22 года, 192 см) начинал заниматься баскетболом в спортшколе родного города Сальска в Ростовской области, посещая тренировки своего отца – Алексея Карпенко. С 2017 года выступал за команды клубной системы «Нижнего Новгорода». С 2019-го – в молодёжном проекте ЦСКА, с которым выиграл Единую молодёжную лигу ВТБ и был признан лучшим атакующим защитником «Финала восьми». С марта 2022-го на регулярной основе подключался к работе с основной командой, а на финише того сезона Карпенко успел дебютировать в Единой лиге ВТБ.

В минувшем сезоне баскетболист принял участие только в девяти матчах за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Ещё 13 встреч Карпенко провёл в Суперлиге, набирая в среднем по 22,9 очка, 4,5 передачи, 4,3 подбора и 2 перехвата за 29 минут на паркете», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте красноярского клуба.