«Голден Стэйт» официально объявил о подписании Криса Пола
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«Голден Стэйт Уорриорз» официально объявил о переходе звёздного разыгрывающего Криса Пола.
«Уорриорз» приобрели защитника, 12-кратного участника Матча всех звёзд НБА, Криса Пола из «Вашингтон Уизардс» в обмен на форварда Патрика Болдуина-младшего, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта 2027 года и защищённый пик первого раунда драфта 2030 года», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
В минувшем сезоне НБА 38-летний Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл в полуфинал Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».
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