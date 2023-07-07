«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Николы Ребича

Сербский разыгрывающий Никола Ребич покинул «Пари Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба.

Серб присоединился к команде в ноябре 2022 года. За 20 матчей в рамках Единой лиги ВТБ Никола в среднем набирал 7,0 очка, 2,1 подбора и 3,9 результативной передачи.

В минувшем сезоне «Пари НН» в первый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В финале был обыгран «Зенит» со счётом 84:72. Ребича не оказалось в составе команды, так как по регламенту команды в Кубке вправе иметь не более двух иностранцев в заявке. Команда выбрала оставить Драгана Апича и Джермейна Лав-Робертса.

В рамках Единой лиги команда смогла пробиться в плей-офф, но остановилась на стадии четвертьфинала, где уступила будущим финалистам «Локомотиву-Кубань» в серии со счётом 0-3.