«Парма-Пари» объявила о продлении контракта с капитаном команды Платуновым
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Капитан «Пармы-Пари» Александр Платунов продолжит выступать за пермскую команду.
«Александр Платунов остаётся в «Парме»!
Контракт с защитником Александром Платуновым будет действовать до окончания сезона-2023/2024. Стороны решили продолжить сотрудничество. У нашего капитана была возможность перейти в другой клуб, воспользовавшись опцией в своём контракте, но Саша предпочёл остаться в родном городе и продолжить радовать наших болельщиков своей игрой!
Ждём от Саши его невероятных трёшек, мастерских проходов, цепкой защиты и организации в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний Платунов в среднем набирал 8,3 очка, делал 1,9 подбора и отдавал 2,4 передачи.
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