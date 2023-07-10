Владимир Гомельский: «Зенит» будет одним из претендентов на победу в Единой лиге ВТБ
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу усилений «Зенита» в нынешнем межсезонье.
«В «Зените» после этого межсезонья получается две боеспособные пятёрки. То есть качественная ротация и весьма эффективная защита. Считаю, что «Зенит» будет одним из претендентов на победу в Единой лиге ВТБ», — написал Гомельский на своём сайте.
«Зенит» стал четвёртым в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ, уступив в серии за третье место ЦСКА со счётом 1-4. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля в семи матчах уступили УНИКСу, который стал победителем чемпионата.
Ранее инсайдер Лука Д’Алессандро в социальных сетях сообщил о том, что «Зенит» подписал контракт с центровым Бояном Дублевичем.
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