«Пари НН» подписал американского форварда Джордана Такера из чемпионата Болгарии

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским форвардом Джорданом Такером.
«К баскетбольному клубу «Пари Нижний Новгород» присоединился ещё один новичок — американский форвард Джордан Такер (201 см, 25 лет). Для него это второй год в Европе после успешного дебюта в чемпионатах Македонии и Болгарии. Контракт с Такером рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Джордан Такер родился 3 апреля 1998 года в городе Уайт Плэйнс, штат Нью-Йорк, там же начал играть за местную школьную команду.
Свой первый сезон после колледжа (2021–2022) Джордан провёл в G-лиге — командах «Уинди Сити Буллз», «Рио Гранд Вэлли Вайперс» и «Су Фолс Скайфорс».
Летом 2022 года Такер решил попробовать себя в европейском баскетболе и подписал контракт с клубом «Феникс» из чемпионата Северной Македонии. Однако уже в январе он переехал в Болгарию. За местный «Черноморец» он сыграл в 26 матчах и стал вторым по результативности в чемпионате — 20,3 очка (49,7% с игры, 33,2% трёхочковых), 5 подборов, 2,3 передачи. Благодаря его игре «Черноморец» стал финалистом национального чемпионата.
Рады приветствовать Джордана в БК «Пари Нижний Новгород» и Единой лиге ВТБ!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
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