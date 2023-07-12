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Полицейскому, сбитому пожарной машиной на чемпионском параде «Денвера», ампутировали ногу

Полицейскому, сбитому пожарной машиной на чемпионском параде «Денвера», ампутировали ногу
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Сержанту полиции Джастину Доджу ампутировали ногу после наезда пожарной машины во время парада в честь победы «Денвер Наггетс» в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US со ссылкой на департамент полиции Денвера.

По информации источника, полицейский пытался остановить выбежавших прямо перед грузовиком болельщиков, Додж отталкивал болельщиков с проезжей части и в результате этого сам угодил под пожарную машину, в которой находились игроки «Денвера».

Сообщается, что операция по ампутации и пересадке кожи прошла успешно, Джастин Додж выписан из больницы и завершит своё восстановление дома.

Напомним, в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит».

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