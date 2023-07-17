Такер покинул «Пари Нижний Новгород» через неделю после перехода, не сыграв за клуб

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе американского форварда Джордана Такера. Игрок воспользовался опцией в контракте и перейдёт в одну из европейских команд.
«Американский форвард Джордан Такер (201 см, 25 лет) не сыграет за «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне. Спустя неделю после подписания контракта с нашим клубом он воспользовался предусмотренной в нём опцией выхода, чтобы перейти в одну из европейских команд.
При использовании данной опции игрок должен будет выплатить клубу компенсацию.
Желаем Джордану успехов в дальнейшей карьере, а «Пари Нижний Новгород» тем временем продолжит поиск подходящих кандидатов на трансферном рынке», — сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
Такер ранее перешёл в «Пари НН» из болгарского «Черноморца».
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