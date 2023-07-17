Источник: Максим Салаш покинул «Пари Нижний Новгород»
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Белорусский форвард Максим Салаш покинул «Пари Нижний Новгород», сообщает телеграм-канал «Перехват».
По информации источника, белорусский баскетболист не смог договориться с нижегородским клубом о зарплате по новому контракту. Нижегородцы долгое время были очень заинтересованы в продлении истекшего по окончании минувшего сезона контракта Салаша, но после подписания Андрея Воронцевича не стали удерживать игрока всеми силами.
Сообщается также, что интерес к 27-летнему форварду проявляют гранды Единой лиги и несколько команд из Европы. Сам игрок пока не решил, где продолжит карьеру.
В минувшем сезоне Салаш принял участие в 33 матчах в составе клуба из Нижнего Новгорода, набирая в среднем 9,9 очка, 4,9 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.
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