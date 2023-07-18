«Парма» усилилась 21-летним центровым из системы ЦСКА

21-летний центровой Дмитрий Халтурин перешёл в «Парму». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на три года.

Минувший сезон российский центровой провёл в Суперлиге в составе ЦСКА-2. В среднем он набирал 5,3 очка, делал 4,4 подбора, 0,6 передачи, 0,5 перехвата и 0,8 блок-шота за 14 минут на паркете. Также выступал в Единой молодёжной лиге ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор».

«Парма» заняла седьмое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, став победителем второй группы. В четвертьфинальной серии пермская команда проиграла будущему чемпиону, казанскому УНИКСу, со счётом 0-3.

Ранее стало известно, что российский форвард Данила Походяев (22 года, 204 см) воспользовался опцией выхода из контракта с «Парма-Пари».