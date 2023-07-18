«Парма» объявила о переходе тяжёлого форварда Руслана Абдулбасирова из «Новосибирска»

Российский тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров стал игроком «Пармы-Пари».

«Встречаем новичка! Состав баскетбольного клуба «Парма» пополнил тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров (29 лет, 211 см, 100 кг). Контракт с игроком рассчитан на 2 года.

С 2020 по 2022 год Руслан защищал цвета БК «Иркут», где стал одним из лидеров команды со средней статистикой 11.7 очков, 5.6 подборов за 21 минуту на паркете в сезоне 2021/2022.

В минувшем сезоне выступал за «Новосибирск». За 41 матч его средняя статистика составила 10 очков, 7.2 подбора, 1.2 передачи за 28 минут на паркете.

Добро пожаловать, Руслан!» — сообщает пресс-служба пермского клуба.

Ранее сегодня «Парма» объявила о переходе центрового Дмитрия Халтурина из системы ЦСКА.