Тренер «Енисея» Арсич: Мартин — настоящий лидер, он будет помогать молодым игрокам
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал переход американского разыгрывающего Джеремайи Мартина.
«Джеремайя — настоящий лидер с опытом игры в Национальной баскетбольной ассоциации и Еврокубке. Его основной задачей будет помочь молодым игрокам проявить свои самые лучшие качества», — приводит слова Арсича официальный сайт красноярского клуба.
Прошлый сезон 27-летний баскетболист провёл в Польше в составе «Шлёнска». Средняя статистика Мартина в 37 встречах национального чемпионата составила 18,6 очка, 4,9 передачи, 4,6 подбора, 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете. Ещё 17 матчей Джеремайя провёл в Еврокубке – 14,3 очка, 3,8 передачи, 3,8 подбора, 2,5 перехвата в среднем за 29 минут игрового времени.
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