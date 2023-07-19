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Райкович высказался об уходе из ЦСКА защитника Артёма Комолова

Райкович высказался об уходе из ЦСКА защитника Артёма Комолова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал прекращение сотрудничества команды с 30-летним российским защитником Артёмом Комоловым. Об уходе игрока ЦСКА объявил сегодня, 19 июля.

«Хотим поблагодарить Артёма за профессионализм, он всегда был готов, когда мы нуждались в помощи со скамейки запасных. В период за два месяца до конца сезона, когда Швед был травмирован, Артём добавил в игре и с пользой использовал минуты, которые мы ему дали на площадке. Жаль, что он не может продолжать работать с нами, и мы желаем ему удачи в следующей главе его карьеры», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В матче за бронзу красно-синие обыграли «Зенит».

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