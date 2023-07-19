Райкович высказался об уходе из ЦСКА защитника Артёма Комолова
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал прекращение сотрудничества команды с 30-летним российским защитником Артёмом Комоловым. Об уходе игрока ЦСКА объявил сегодня, 19 июля.
«Хотим поблагодарить Артёма за профессионализм, он всегда был готов, когда мы нуждались в помощи со скамейки запасных. В период за два месяца до конца сезона, когда Швед был травмирован, Артём добавил в игре и с пользой использовал минуты, которые мы ему дали на площадке. Жаль, что он не может продолжать работать с нами, и мы желаем ему удачи в следующей главе его карьеры», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В матче за бронзу красно-синие обыграли «Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
13:04
-
12:32
-
11:37
-
10:37
-
10:22
-
10:11
-
09:37
-
09:20
-
03:01
-
00:32
-
00:11
- 18 июля 2023
-
23:46
-
21:12
-
20:43
-
20:28
-
19:59
-
19:35
-
19:16
-
18:33
-
17:58
-
17:44
-
17:32
-
17:16
-
16:19
-
15:32
-
14:30
-
13:27
-
13:11
-
12:02
-
11:23
-
11:00
-
10:29
-
09:42
-
09:18
-
08:39
Партнерский контент