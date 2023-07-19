Артём Комолов определился с клубом после ухода из ЦСКА
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30-летний российский защитник Артём Комолов стал игроком казанского УНИКСа. Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Комолов уже выступал за казанцев в сезоне-2021/2022, когда помог клубу завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 24 матчах его средние показатели составили 6,4 очка, 1,5 подбора и 1,3 результативной передачи.
В минувшем сезоне Артём играл в московском ЦСКА, в составе которого во второй раз в карьере стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.
«Рад вернуться в Казань и снова представлять УНИКС! Благодарю руководство клуба и тренерский состав за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде побеждать!» — сказал Комолов.
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