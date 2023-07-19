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Гомельский — о Паскуале: менеджмент «Зенита» проделал отличную работу, чтобы сохранить его

Гомельский — о Паскуале: менеджмент «Зенита» проделал отличную работу, чтобы сохранить его
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение «Зенита» продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хавьером Паскуалем и его тренерским штабом.

«Рад за «Зенит», потому что Паскуаль, несомненно, входит в элиту европейских тренеров. И он очень плодотворно отработал с командой. То, что он остался, говорит о том, что «Зенит» очень серьёзно настроен на повторение чемпионства. Представляю, какую работу проделал менеджмент «Зенита», чтобы предложить Паскуалю такие условия, которые не могли предложить конкурирующие за него клубы Евролиги», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Паскуаль привёл петербургский клуб к первой в истории победе в чемпионате Единой лиги ВТБ.

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