«Оклахома-Сити» продлила контракт с главным тренером Дэйгнолтом

«Оклахома-Сити Тандер» подписала многолетнее соглашение с главным тренером Марком Дэйгнолтом, сообщает ESPN со ссылкой на генерального менеджера клуба Сэма Прести. Подробные условия и точный срок действия контракта не разглашаются.

В прошлом сезоне «Оклахома-Сити» с результатом 40 побед и 42 поражения заняла 10-е место в Западной конференции и попала в плей-ин. Там команда сначала обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс», но затем уступила «Миннесоте Тимбервулвз» и не попала в плей-офф.

«Тандер» выступили лучше, чем ожидалось. Команда выиграла на 16 матчей больше, чем сезоном ранее, и её назвали одной из самых прогрессирующих в НБА. В голосовании на звание Тренера года Дэйгнолт занял второе место после Майка Брауна.

За три сезона «Оклахома-Сити» под руководством этого специалиста одержала в НБА 86 побед при 150 поражениях.