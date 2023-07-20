«Оклахома-Сити» продлила контракт с главным тренером Дэйгнолтом

«Оклахома-Сити Тандер» подписала многолетнее соглашение с главным тренером Марком Дэйгнолтом, сообщает ESPN со ссылкой на генерального менеджера клуба Сэма Прести. Подробные условия и точный срок действия контракта не разглашаются.
В прошлом сезоне «Оклахома-Сити» с результатом 40 побед и 42 поражения заняла 10-е место в Западной конференции и попала в плей-ин. Там команда сначала обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс», но затем уступила «Миннесоте Тимбервулвз» и не попала в плей-офф.
«Тандер» выступили лучше, чем ожидалось. Команда выиграла на 16 матчей больше, чем сезоном ранее, и её назвали одной из самых прогрессирующих в НБА. В голосовании на звание Тренера года Дэйгнолт занял второе место после Майка Брауна.
За три сезона «Оклахома-Сити» под руководством этого специалиста одержала в НБА 86 побед при 150 поражениях.
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