Чемпион Франции в составе АСВЕЛа попал в сферу интересов УНИКСа

27-летний бельгийский центровой Исмаэль Бако привлёк внимание казанского УНИКСа. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Лука Д’Алессандро.

Минувший сезон Бако провёл в итальянском «Виртусе», где в чемпионате страны в среднем набирал 4,6 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 0,7 передачи. Является чемпионом Франции в составе АСВЕЛа.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для казанцев этот титул стал первым в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).