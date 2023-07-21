Гендиректор МБА — о Суперкубке: отличная возможность сразиться с лучшими клубами Европы

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян выразил благодарность руководству Единой лиги ВТБ за приглашение принять участие в Суперкубке-2023.
«Конечно, для нас это почётно — участвовать в таком крупном представительском турнире. Тем более в преддверии сезона будет очень полезно сразу проверить свои силы в матчах с такими мощными соперниками прекрасными клубами. Для нас это тоже определённый вызов. Будем готовиться и стараться достойно выглядеть в этом турнире. Конечно, очень благодарны лиге за приглашение.
Мне кажется, для нас этот международный опыт очень важен, тем более в сегодняшних реалиях. Сразиться с одними из лучших клубов Европы — хорошая возможность для нас проверить силы наших молодых игроков и проявить себя на международном уровне», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).
- 21 июля 2023
-
18:31
-
18:20
-
17:42
-
16:38
-
15:50
-
15:25
-
14:31
-
13:21
-
12:49
-
11:07
-
10:04
-
09:26
-
00:52
- 20 июля 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:40
-
20:39
-
20:09
-
19:04
-
18:51
-
18:04
-
17:45
-
16:55
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
14:40
-
13:59
-
13:25
-
12:43
-
11:49
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:12