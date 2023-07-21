Гендиректор МБА — о Суперкубке: отличная возможность сразиться с лучшими клубами Европы

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян выразил благодарность руководству Единой лиги ВТБ за приглашение принять участие в Суперкубке-2023.

«Конечно, для нас это почётно — участвовать в таком крупном представительском турнире. Тем более в преддверии сезона будет очень полезно сразу проверить свои силы в матчах с такими мощными соперниками прекрасными клубами. Для нас это тоже определённый вызов. Будем готовиться и стараться достойно выглядеть в этом турнире. Конечно, очень благодарны лиге за приглашение.

Мне кажется, для нас этот международный опыт очень важен, тем более в сегодняшних реалиях. Сразиться с одними из лучших клубов Европы — хорошая возможность для нас проверить силы наших молодых игроков и проявить себя на международном уровне», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).