Щербенёв — о матчах с Ираном: интересно проверить силы с участником чемпионата мира

Защитник сборной России Александр Щербенёв высказался о предстоящих товарищеских матчах с командой Ирана.
«С хорошим настроением жду предстоящих сборов национальной команды. Тренировался летом, поэтому готов делать шаги вперёд. Как индивидуально, так и со сборной и «Локомотивом». Приятно, что в конце этого сбора у нас игры со сборной Ирана, которая будет выступать на чемпионате мира. Интересно будет посмотреть на свои силы в матчах с участником этого турнира, в котором, к сожалению, пока не можем принять участие, но уже хотя бы будет перед глазами хоть какая‑то планка, насколько готовы мы или не готовы», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».
Напомним, сборная России проведёт два товарищеских матча с командой Ирана. Первая игра состоится 7 августа, вторая — 9 августа. Обе встречи пройдут в Перми.
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