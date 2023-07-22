Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв — о матчах с Ираном: интересно проверить силы с участником чемпионата мира

Щербенёв — о матчах с Ираном: интересно проверить силы с участником чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Александр Щербенёв высказался о предстоящих товарищеских матчах с командой Ирана.

«С хорошим настроением жду предстоящих сборов национальной команды. Тренировался летом, поэтому готов делать шаги вперёд. Как индивидуально, так и со сборной и «Локомотивом». Приятно, что в конце этого сбора у нас игры со сборной Ирана, которая будет выступать на чемпионате мира. Интересно будет посмотреть на свои силы в матчах с участником этого турнира, в котором, к сожалению, пока не можем принять участие, но уже хотя бы будет перед глазами хоть какая‑то планка, насколько готовы мы или не готовы», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, сборная России проведёт два товарищеских матча с командой Ирана. Первая игра состоится 7 августа, вторая — 9 августа. Обе встречи пройдут в Перми.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенёв женился
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023