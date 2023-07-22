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Лидер «Пари НН» перешёл во французский «Элан Шалон»

Лидер «Пари НН» перешёл во французский «Элан Шалон»
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Американский разыгрывающий Джермейн Лав официально представлен в качестве игрока французского клуба «Элан Шалон». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В минувшем сезоне 34-летний Лав выступал в составе «Пари Нижний Новгород» и был лидером команды, показав лучшую среднюю результативность в Единой лиге ВТБ — 14,7 очка за игру. Также американец отличился в победном финале Кубка России с «Зенитом», набрав 20 очков.

По окончании сезона Единой лиги ВТБ Лав подписал летний контракт с клубом из чемпионата Венесуэлы.

Позднее телеграм-канал «Свободный агент» сообщал, что Джермейн запросил у «Пари НН» серьёзное повышение оклада, но руководство нижегородского клуба посчитало такое желание неуместным, учитывая возраст игрока.

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