Остин Ривз — про слухи о романе с Тейлор Свифт: мы никогда даже не разговаривали
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Американский баскетболист Остин Ривз, атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», опроверг слухи о своём романе с известной американской певицей Тейлор Свифт, ранее расставшейся с певцом и продюсером Мэттью Хили.
«Я никогда с ней не встречался и никогда не разговаривал. Это всё полная чушь, я с ней не знаком. Мы никогда даже не разговаривали», — заявил спортсмен в подкасте All The Smoke, который цитирует издание TMZ.
Слухи об отношениях Ривза и Свифт появились в прессе после того, как несколько недель назад их якобы видели вместе в баре в штате Арканзас, откуда баскетболист родом.
Сейчас Остину Ривзу 25 лет, он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» на правах свободного агента в 2021 году.
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