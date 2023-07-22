Остин Ривз — про слухи о романе с Тейлор Свифт: мы никогда даже не разговаривали

Американский баскетболист Остин Ривз, атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», опроверг слухи о своём романе с известной американской певицей Тейлор Свифт, ранее расставшейся с певцом и продюсером Мэттью Хили.

«Я никогда с ней не встречался и никогда не разговаривал. Это всё полная чушь, я с ней не знаком. Мы никогда даже не разговаривали», — заявил спортсмен в подкасте All The Smoke, который цитирует издание TMZ.

Слухи об отношениях Ривза и Свифт появились в прессе после того, как несколько недель назад их якобы видели вместе в баре в штате Арканзас, откуда баскетболист родом.

Сейчас Остину Ривзу 25 лет, он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» на правах свободного агента в 2021 году.