«Бостон» продолжит переговоры с Джейленом Брауном о контракте на следующей неделе

«Бостон Селтикс» намерены продолжить переговоры с одним из лидеров команды Джейленом Брауном по поводу продления текущего контракта, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.
Ранее известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщал, что Браун может получить самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации на общую сумму в $ 304 млн.
В прошлом сезоне Джейлен Браун принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА. 26-летний атакующий защитник набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи. Браун выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала профессиональной карьеры.
В прошлом сезоне «Бостон» дошёл до полуфинала турнира, где в борьбе за выход в финальную серию проиграл «Майами Хит» — 3-4.
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