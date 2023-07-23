Стив Керр объяснил, что не получилось у него в прошлом сезоне

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Скажем так, я чувствую, что в прошлом сезоне мне не удалось наладить взаимопонимание с командой. Я на самом деле считаю, что порой поражения заставляют переосмыслить и переоценить ситуацию. И я хочу в новом сезоне вернуться с новым настроем, энергией и новым командным духом. Всё начинается с меня, и я готов к этому», — приводит слова Керра Mercury News.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4. При этом сезоном ранее «Уорриорз» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» (4-2).