Стив Керр объяснил, что не получилось у него в прошлом сезоне
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Скажем так, я чувствую, что в прошлом сезоне мне не удалось наладить взаимопонимание с командой. Я на самом деле считаю, что порой поражения заставляют переосмыслить и переоценить ситуацию. И я хочу в новом сезоне вернуться с новым настроем, энергией и новым командным духом. Всё начинается с меня, и я готов к этому», — приводит слова Керра Mercury News.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт» вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4. При этом сезоном ранее «Уорриорз» стали чемпионами НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» (4-2).
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