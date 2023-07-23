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Керр высказался по поводу подписаний «Голден Стэйт» в нынешнее межсезонья

Керр высказался по поводу подписаний «Голден Стэйт» в нынешнее межсезонья
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу усиления состава во время летнего межсезонья.

«Нам нужны были такие ребята, как [Дарио] Шарич и Кори Джозеф, которые прошли через трудности НБА и понимают, что значит быть лидером в середине состава и насколько это важно.

Майк Данливи понял, что нам нужно усилиться в этом аспекте, поэтому он, не имея много ресурсов, укрепил наш состав и обеспечил возможность двигаться вперёд», – приводит слова Керра Mercury News.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4. При этом сезоном ранее «Уорриорз» стали чемпионами НБА, победив в финале «Бостон Селтикс» (4-2).

Ранее Керр прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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