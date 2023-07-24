Гомельский: даже попадание в плей-офф будет для «Сан-Антонио» проблематичным
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Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о перспективах «Сан-Антонио Спёрс» после выбора талантливого французского центрового Виктора Вембаньямы под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.
«Я думаю, что даже попадание в плей-офф будет для «Сан-Антонио Спёрс» проблематичным. Для стабильного победоносного шествия по регулярному чемпионату необходимы несколько лидеров в нападении и агрессивная игра всей пятёрки игроков на площадке в обороне», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В минувшем сезоне НБА «Сан-Антонио» одержал только 22 победы в 82 матчах и финишировал на последней, 15-й, строчке по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.
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