Гомельский: даже попадание в плей-офф будет для «Сан-Антонио» проблематичным

Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о перспективах «Сан-Антонио Спёрс» после выбора талантливого французского центрового Виктора Вембаньямы под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

«Я думаю, что даже попадание в плей-офф будет для «Сан-Антонио Спёрс» проблематичным. Для стабильного победоносного шествия по регулярному чемпионату необходимы несколько лидеров в нападении и агрессивная игра всей пятёрки игроков на площадке в обороне», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне НБА «Сан-Антонио» одержал только 22 победы в 82 матчах и финишировал на последней, 15-й, строчке по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.