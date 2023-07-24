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Источник: «Енисей» близок к подписанию центрового Микела Хопкинса из чемпионата Италии

Американский центровой Микел Хопкинс находится в завершающей стадии переговоров с красноярским «Енисеем», сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, стороны уже достигли принципиального соглашения. В ближайшее время контракт будет подписан и о сделке будет объявлено официально.

30-летний Хопкинс провёл два последних сезона в чемпионате Италии, выступая за «Реджану».

В прошлом сезоне чемпионата Италии американский центровой, имеющий венгерский паспорт, принял участие в 28 матчах и в среднем отмечался статистикой в 9,9 очка и 6,8 подбора за игру.

В минувшем сезоне «Енисей» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф. Напомним, чемпионом Единой лиги впервые в своей истории стал УНИКС.